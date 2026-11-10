Россияне рассказали, как решают проблемы в ПВЗ, если их товары теряют Порядка 90% россиян признались, что всегда решали проблемы в ПВЗ спокойно

Москва10 ноя Вести.Опрос KP.RU после нападения на сотрудника пункта выдачи в Иркутске показал, что при проблемах с заказами 90% респондентов никогда не устраивали скандалов в ПВЗ, даже когда теряли товар или сталкивались с ошибочным списанием денег, большинство предпочитают решать вопросы мирно.

Ранее СМИ писали, что клиент напал с перцовым баллончиком на 17-летнего сотрудника ПВЗ, его маму и бабушку в Иркутске. Издание KP.RU провело на сайте опрос россиян о проблемах в пунктах выдачи.

Была ситуация, потеряли пакет с сухофруктами, уже оплаченный, и не собирались искать. Но я ни с кем ругаться не стала, обратилась в техподдержку, и мне быстро все выдали. Но ПВЗ я сменила потом поделилась одна из участниц опроса

Другая респондента отметила, что чаще становится свидетелем безобразного поведения со стороны покупателей старшего поколения. Еще одна участница опроса призналась, что не понимает, зачем злиться и ругаться, ведь работники ПВЗ ни в чем не виноваты.

При этом 6% признались, что порой не выдерживают и ругаются с продавцами, даже если ошибка произошла на складе или в логистике.

Пришлось ПВЗ у дома сменить из-за неадекватной сотрудницы. Всегда конфликтная. Как будто работать не хочет, все ей должны и вообще хамка пожаловался один из респондентов

Еще 1% работали в ПВЗ и сталкивались с недовольными покупателями, 3% выбрали вариант "другое". Опрос проводился среди 1,9 тыс. подписчиков KP.RU во "ВКонтакте", "Одноклассниках", Telegram и MAX.

Во вторник УМВД по Якутии информировало, что на сотрудницу ПВЗ возбуждено дело о мошенничестве из-за хищений товаров.