Москва10 нояВести.Опрос KP.RU после нападения на сотрудника пункта выдачи в Иркутске показал, что при проблемах с заказами 90% респондентов никогда не устраивали скандалов в ПВЗ, даже когда теряли товар или сталкивались с ошибочным списанием денег, большинство предпочитают решать вопросы мирно.
Ранее СМИ писали, что клиент напал с перцовым баллончиком на 17-летнего сотрудника ПВЗ, его маму и бабушку в Иркутске. Издание KP.RU провело на сайте опрос россиян о проблемах в пунктах выдачи.
Была ситуация, потеряли пакет с сухофруктами, уже оплаченный, и не собирались искать. Но я ни с кем ругаться не стала, обратилась в техподдержку, и мне быстро все выдали. Но ПВЗ я сменила потомподелилась одна из участниц опроса
Другая респондента отметила, что чаще становится свидетелем безобразного поведения со стороны покупателей старшего поколения. Еще одна участница опроса призналась, что не понимает, зачем злиться и ругаться, ведь работники ПВЗ ни в чем не виноваты.
При этом 6% признались, что порой не выдерживают и ругаются с продавцами, даже если ошибка произошла на складе или в логистике.
Пришлось ПВЗ у дома сменить из-за неадекватной сотрудницы. Всегда конфликтная. Как будто работать не хочет, все ей должны и вообще хамкапожаловался один из респондентов
Еще 1% работали в ПВЗ и сталкивались с недовольными покупателями, 3% выбрали вариант "другое". Опрос проводился среди 1,9 тыс. подписчиков KP.RU во "ВКонтакте", "Одноклассниках", Telegram и MAX.
Во вторник УМВД по Якутии информировало, что на сотрудницу ПВЗ возбуждено дело о мошенничестве из-за хищений товаров.