Продюсер Иван Котик: Джеки Чан в жизни был такой же, как на съемках

"Большой брат": педагог Котик рассказал о съемках с Джеки Чаном Продюсер Иван Котик: Джеки Чан в жизни был такой же, как на съемках

Москва27 ноя Вести.Китайский и американский актер, кинорежиссер и сценарист Джеки Чан был таким же в жизни, как и в своих фильмах, рассказал в комментарии ИС "Вести" педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС), актер, режиссер, продюсер Иван Котик.

Джеки Чана все называют по-китайски Таг. Это означает большой брат. И он реальный большой брат. Вот какой он в фильмах, такой он и в жизни. Когда мы снимали "Доспехи Бога", третью часть, он ели с ним за одним столом. Поэтому, когда однажды в обед мне посчастливилось сесть рядом с ним, и он отломил мне кусок лепешки, положил мне. Это для меня было какое-то такое счастье отметил актер

Ранее сообщалось, что Джеки Чан передал свою книгу с автографом главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Книга "Джеки Чан. Я счастливый" - это автобиография легендарного актера, написанная им самим в соавторстве с Чжу Мо. В книге Джеки Чан откровенно рассказывает о своем бедном детстве, трудном пути к славе, опасных трюках, любви и закулисье Голливуда.