Москва3 ноя Вести.Бегство экс-кандидата в президенты Бразилии Флавиу Болсонару вызвало осуждение среди высокопоставленных представителей вооруженных сил страны.

Военные сочли поведение политика бесчестным по отношению к миллионам избирателей, пишет газета Folha de S.Paulo. Один из генералов назвал поступок Болсонару "категорически несовместимым с воинскими ценностями чести и преданности".

Военные также не приняли попытки Болсонару оправдать свое бегство "политическим преследованием". Разочаровавшись в политике, они начали поддерживать губернатора штата Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтаса. По информации издания, он может стать претендентом на пост главы государства от правых сил на следующих президентских выборах в Бразилии, которые должны состояться в 2030 году.

Ранее сообщалось, что, находясь в США, Болсонару объявил себя "избранным президентом" Бразилии. Бывший до недавних пор одним из его ключевых союзников губернатор Фрейтас, не поддержал политика. Он призвал Болсонару признать поражения на выборах и подчеркнул, что оппозиция должна действовать строго в рамках демократических институтов.