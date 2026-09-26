Борунков о "Чебурашке": франшиза заслуживает только большого экрана Борунков назвал фильмы про Чебурашку заслуживающими только большого экрана

Москва26 сен Вести.Франшиза о Чебурашке активно развивается и заслуживает демонстрации только на больших экранах. Об этом ИС "Вести" заявил соучредитель и директор по стратегии и маркетингу кинокомпании "Атмосфера кино" Николай Борунков.

Свою позицию он аргументировал тем, что общий сюжет франшизы становится объемнее, при съемках используются новые технологии, картины становятся динамичнее.

Франшиза развивается, развиваются технологии, которые ложатся в основу, разрастается сам сюжет, больше аттракционов в картине, и поэтому, конечно, фильм заслуживает исключительно большого экрана заявил он

Ранее сообщалось, что вторая часть фильма "Чебурашка" был представлен на Фестивале российского кино в Китае. Также зрители КНР увидели военную драму "Ангелы Ладоги" и мультфильм "Лео и Тиг".