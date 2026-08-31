Журналист Боуз: Зеленский сделал для Украины то, чего хотел для России

Боуз: Зеленский сделал для Украины то, чего желал для России Журналист Боуз: Зеленский сделал для Украины то, чего хотел для России

Москва31 авг Вести.Ситуация на Украине развивается по тому же сценарию, который Владимир Зеленский хотел и пытался осуществить в России, заметил ирландский журналист Чей Боуз.

То, чего Зеленский желал для России, он сделал для своих же написал он в соцсети X, комментируя пожары и взрывы на объектах логистической инфраструктуры

Накануне российская армия нанесла удары по складским помещениям "Вест гейт логистик" в Киеве, где осуществлялась сборка и хранение беспилотников.

Массированные удары ВС РФ по объектам инфраструктуры Украины парализовали ее складскую логистику, считает военкор Александр Коц. По его словам, украинская логистика оказалась серьезно дезорганизована, что создает дополнительные проблемы для киевского режима в преддверии осенне-зимнего периода.