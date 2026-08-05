В Курской области в результате атаки БПЛА один человек погиб, шестеро ранены

БПЛА атаковал частный дом в курском селе: один погибший, шестеро раненых В Курской области в результате атаки БПЛА один человек погиб, шестеро ранены

Москва5 авг Вести.Украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Козыревка Большесолдатского района, ранены шесть человек, один умер, сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

В результате прилета ранены 7 человек, трое из них в тяжелом состоянии. К огромному горю, от полученных травм умер 57-летний мужчина уточнил глава региона

Он сообщил, что первая помощь раненым оказывается на месте, и выразил искренние соболезнования семье.

После оказания помощи пострадавшие будут эвакуированы в Курск.