Брат Павла Дурова Николай женился в Дубае, пишут СМИ Baza: брат Павла Дурова Николай впервые женился и стал отцом

Москва17 ноя Вести.Сооснователь мессенджера Telegram, брат предпринимателя Павла Дурова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Николай Дуров впервые женился и стал отцом, заявил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, супругой 45-летнего Николая стала 34-летняя уроженка Челябинска Александра. Пара зарегистрировала свой брак в генеральном консульстве России в Дубае. Кроме того, у супругов родился сын.

Возлюбленная Николая, как и его брат Павел, имеет филологическое образование. Александра - специалист по Китаю и международным отношениям, в совершенстве владеет китайским и английским языками, изучает французский и испанский. В своем резюме она указывала, что работала ассистентом-переводчиком генерального консула России в Шанхае говорится в публикации

Ранее Павел Дуров посетил вечеринку в честь Хеллоуина в Дубае вместе с новой спутницей. До этого в соцсетях стали распространяться слухи о расставании Павла Дурова с Юлией Вавиловой.