Бразилец высотой 237 см смог ходить после ампутации ног с помощью протезов

Бразилец высотой 237 см снова смог ходить после ампутации ног Бразилец высотой 237 см смог ходить после ампутации ног с помощью протезов

Москва3 ноя Вести.Житель Бразилии Жоэлисон Фернандес да Силва, рост которого составляет 237 сантиметров, смог ходить с помощью протезов, передает издание Terra.

В публикации говорится, что мужчина подвергся ампутации по причине распространения костной инфекции, однако ему изготовили искусственные стопы, которые соответствуют 60-му размеру обуви.

По рассказу матери мужчины, он ведет активный образ жизни и даже катается на мотоцикле благодаря протезам.

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