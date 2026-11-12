Бразилия и Венесуэла могут восстановить дипломатические отношения Лидеры Бразилии и Венесуэлы выразили готовность восстановить дипотношения

Москва12 ноя Вести.Бразилия и Венесуэла намерены восстановить дипломатические отношения. Об этом главы двух государств договорились на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает пресс-служба президента Бразилии.

Лидеры выразили готовность к полному возобновлению двусторонних отношений на самом высоком уровне… Они также обсудили перспективы расширения бразильских инвестиций в нефтяной сектор Венесуэлы следует из официального сообщения ведомства

Во время встречи бразильский лидер также подтвердил твердое намерение укрепить связи со всеми государствами Южной Америки в течение своего следующего президентского срока.

В конце октября Лула да Силва победил на выборах в Бразилии. Его партия набрала 51,74% голосов. Силва поблагодарил всех избирателей, поддержавших его на прошедших выборах, и пообещал, что этот президентский срок "станет лучшим".