Бразильский "Ботафого" отказался играть на "Братском кубке" с ЦСКА и ФК "Динамо" "Ботафого" "кинул" ЦСКА и "Динамо" за неделю до старта "Братского кубка"

Москва27 июн Вести.Бразильский "Ботафого" в одностороннем порядке отказался от участие в предсезонном турнире "Братский кубок", в рамках которого он должен был сыграть с московскими ЦСКА и "Динамо", сообщается на официальных сайтах столичных футбольных клубов.

Турнир с участием "Ботафого" должен был пройти в Москве, а бразильская команда должна была сыграть с ЦСКА 4 июля, а с "Динамо" - 10 июля. Однако, как отмечается, "Ботафого" нарушил договоренности и отказался лететь в Россию.

"Ботафого" уведомил "Динамо" и ЦСКА, что в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в "Братском кубке" вопреки оформленным договоренностям и сделанным ранее официальным анонсам. Свое решение "Ботафого" объясняет внутренними причинами на уровне совета директоров клуба. При этом условия участия бразильской стороны были заранее согласованы, включая ответственность в виде неустойки за неявку на турнир говорится в релизе пресс-службы "Динамо"

ЦСКА и "Динамо" в дальнейшем намерены совместно предпринять шаги, чтобы заполучить с "Ботафого" неустойку и защитить интересы клубов, их болельщиков и партнеров. По данным СМИ, размер неустойки может составить 1 млн долларов.

Матч армейцев с "бело-голубыми", который был намечен в рамках турнира на 18 июля, пройдет по расписанию.

"Братский кубок" ранее проводился трижды, начиная с лета 2023 года. Первый розыгрыш турнира состоял из двух матчей ЦСКА против "Динамо", на домашних аренах команд. В 2024 и 2025 годах в соревнованиях принимали также принимали участие клубы из Сербии - белградские "Партизан" и ОФК. Приглашение команд основывалось на дружеских отношениях между болельщиками ЦСКА и "Партизана", а также между поклонниками "Динамо" и ОФК.

"Ботафого" - трехкратный чемпион Бразилии, в 2024 году команда завоевывала главный трофей южноамериканского клубного футбола - Кубок Либертадорес.