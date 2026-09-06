Бразильскую футболистку приговорили в РФ к 5 годам колонии за контрабанду гашиша

Бразильской футболистке дали в России 5 лет колонии за контрабанду наркотиков Бразильскую футболистку приговорили в РФ к 5 годам колонии за контрабанду гашиша

Москва6 сен Вести.Игрока женской сборной Бразилии по пляжному футболу Летицию Виллар Паиш приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение гашиша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как установил суд, спортсменка провезла через российско-эстонскую границу 6,13 грамма наркотического вещества, спрятав его в ручной клади. Сумку решили досмотреть после подозрительной реакции служебной собаки. Бразильянку задержали на таможенном посту в Ленинградской области, после чего поместили в СИЗО.

Виллар Паиш признала вину. Она пояснила, что приобрела гашиш в Европе из-за проблем с психическим здоровьем и ошибочно полагала, что его хранение разрешено в России.

Тридцатитрехлетняя футболистка ранее выступала за петербургскую спортивную школу "Локомотив".

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска получил 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков из Таиланда в сладостях.