Британец повредил мемориальный крест в монастыре Вильнюса Британец разбил фигуру Христа в монастыре Вильнюса

Москва15 ноя Вести.Гражданин Великобритании сорвал с мемориального креста, установленного во дворе Доминиканского монастыря в Вильнюсе (Литва), фигуру Иисуса Христа и разбил ее. Об этом телеканалу LNK сообщил представитель столичного комиссариата полиции Томас Браженас.

Инцидент произошел в Старом городе Вильнюса в ночь на 13 ноября.

Акт вандализма совершил временно находящийся в Литве гражданин Великобритании 1989 года рождения сказал представитель полиции

Браженас отметил, что мужчина сотрудничает со следствием и объясняет мотивы своего поступка, однако они не раскрываются.

Чтобы гражданин Великобритании не смог покинуть территорию Литвы, у него изъяли документы в качестве меры пресечения.