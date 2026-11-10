Преступник похитил и сжег мощи Николая Чудотворца во Франции

Во Франции злоумышленник украл и сжег мощи Николая Чудотворца Преступник похитил и сжег мощи Николая Чудотворца во Франции

Москва10 ноя Вести.Во Франции злоумышленник украл и сжег мощи святого Николая Чудотворца из базилики Сен-Николя-де-Пор. Об этом заявили в приходе святого Николая в Лотарингии.

Уточняется, что полиция оперативно установила личность вора и задержала его.

Священник базилики подал заявление в полицейский участок Домбаль-сюр-Мерт, обнаружив кражу реликвария, содержавшего драгоценные останки святого Николая, епископа Мирликийского отмечается на странице прихода святого Николая в соцсетях

На допросе злоумышленник признался в содеянном. В приходе святого Николая подчеркнули, что инцидент является серьезным посягательством на историю, веру и религиозное преклонение поколений паломников.