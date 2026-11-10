Москва10 нояВести.Во Франции злоумышленник украл и сжег мощи святого Николая Чудотворца из базилики Сен-Николя-де-Пор. Об этом заявили в приходе святого Николая в Лотарингии.
Уточняется, что полиция оперативно установила личность вора и задержала его.
Священник базилики подал заявление в полицейский участок Домбаль-сюр-Мерт, обнаружив кражу реликвария, содержавшего драгоценные останки святого Николая, епископа Мирликийскогоотмечается на странице прихода святого Николая в соцсетях
На допросе злоумышленник признался в содеянном. В приходе святого Николая подчеркнули, что инцидент является серьезным посягательством на историю, веру и религиозное преклонение поколений паломников.