Музей часов Ulysse Nardin ограбили в Швейцарии, похищены коллекционные экспонаты Грабители похитили коллекционные часы из музея Ulysse Nardin в Швейцарии

Москва14 сен Вести.Злоумышленники проникли в частный музей швейцарской часовой компании Ulysse Nardin в городе Ле-Локль и похитили коллекционные часы. Об этом сообщила полиция кантона Невшатель.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 14 сентября. Грабители взломали витрины и забрали находившиеся в них экспонаты.

Во время ограбления сработала сигнализация. Прибывшие на место охранники не сразу смогли обнаружить место проникновения в здание, поэтому факт кражи выявили лишь примерно через час. К этому моменту злоумышленники уже скрылись.

Стоимость украденного на данный момент не установлена говорится в заявлении полиции

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемых ищут.

Это уже второе за последнее время ограбление часового музея в Ле-Локле. 9 августа неизвестные взломали музей в замке Шато-де-Мон и похитили не менее 12 старинных часов с маятником. Ущерб тогда оценили в десятки тысяч швейцарских франков.