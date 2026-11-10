Священник Пархоменко: душа осквернителя мощей во Франции в большой беде

Священник Пархоменко ответил на осквернение мощей Николая Чудотворца во Франции Священник Пархоменко: душа осквернителя мощей во Франции в большой беде

Москва10 ноя Вести.Душа мужчины, похитившего и уничтожившего частицу мощей святителя Николая Чудотворца во Франции, находится в тяжелом состоянии, злоумышленник мог не осознавать гибельности своих действий, заявил священник Константин Пархоменко изданию "Абзац".

Ранее во Франции злоумышленник украл и сжег медальон с фрагментом мощей святого Николая Чудотворца из базилики Сен-Николя-де-Пор в Лотарингии. Главная часть святыни из сокровищницы храма осталась невредимой.

Что касается души человека, который преступление это совершил, то, конечно, она в большой беде. Этот человек явно одержимый какой-то бесовской агрессией. Верю, что он не понимает, что творит сказал Пархоменко

Священнослужитель вспомнил евангельские строки о прощении распинателей и выразил надежду, что осквернитель не вполне понимал последствия содеянного.

Он назвал уничтожение реликвий святотатством, предположив, что побудительными мотивами для подобных поступков в современном мире выступают либо циничный политический расчет, либо тяжелые психические расстройства.

Пархоменко подчеркнул, что даже при осознанном осквернении христианских святынь ответные меры правосудия не должны быть жестокими.

Ранее в приходе святого Николая во Франции назвали инцидент серьезным посягательством на историю, веру и религиозное преклонение поколений паломников.