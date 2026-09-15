Daily Express отреагировала на слова Патрушева об исчезновении Польши

Британские СМИ назвали "пугающими" слова Патрушева о судьбе Польши Daily Express отреагировала на слова Патрушева об исчезновении Польши

Москва15 сен Вести.Предупреждение помощника президента России Николая Патрушева о последствиях возможной военной агрессии со стороны Варшавы вызвало резонанс в Великобритании. Газета Daily Express назвала заявления Патрушева "пугающими".

Помощник президента РФ подчеркнул, что в случае начала конфликта Польша может прекратить свое существование за считаные дни. Таким образом Патрушев ответил на высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы легкой победе НАТО над Россией, назвав их дилетантскими.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также критически прокомментировала слова польского министра, списав их на русофобские настроения.