Бойцы британского SAS могут попасть под суд за преступления в Афганистане

Британские спецназовцы могут предстать перед судом за казни жителей Афганистана Бойцы британского SAS могут попасть под суд за преступления в Афганистане

Москва6 окт Вести.Бойцы британского спецподразделения SAS могут предстать перед судом за казни мирных жителей в Афганистане, сообщила газета The Telegraph.

По информации издания, военная полиция Великобритании получила сведения, что военнослужащие SAS в период с 2010 по 2013 год убили минимум 80 афганцев, включая детей, а также уничтожали доказательства своих преступлений.

Адвокат судьи, возглавляющего расследование, Джонатан Глассон подтвердил факт расследования и уточнил, что материалы по этому делу были обнаружены командованием по расследованию тяжких преступлений Минобороны Великобритании в начале 2026 года.

Это первое подтверждение того, что военнослужащим подразделений вроде SAS может быть предъявлено обвинение в связи с предполагаемой незаконной деятельностью в Афганистане говорится в публикации

Всего к ответственности могут быть привлечены около 150 бойцов спецподразделения. Сами военнослужащие отрицают свою вину.