Тысяча секс-преступников исчезла для британской полиции, одного ищут с 1995 года Sun: полиция Британии потеряла из виду около тысячи осужденных преступников

Москва24 ноя Вести.Полиции Британии неизвестно местонахождение 997 лиц, которые были осуждены за преступления сексуального характера. Об этом пишет издание Sun.

По данным издания, эти граждане, состоящие на учете, находятся в розыске или проживают по адресам, неизвестным стражам порядка.

Полиция потеряла из виду около 1 тысячи лиц, осужденных за совершение преступления на сексуальной почве, на территории Британии говорится в материале

По информации газеты, о местонахождении свыше 500 таких преступников нет информации уже больше года. А одного не могут найти с 1995 года.

Авторы публикации напомнили, что все лица, осужденные за такие преступления, обязаны предоставлять правоохранителям информацию о месте своего проживания и смене имени.