Москва24 нояВести.Полиции Британии неизвестно местонахождение 997 лиц, которые были осуждены за преступления сексуального характера. Об этом пишет издание Sun.
По данным издания, эти граждане, состоящие на учете, находятся в розыске или проживают по адресам, неизвестным стражам порядка.
Полиция потеряла из виду около 1 тысячи лиц, осужденных за совершение преступления на сексуальной почве, на территории Британииговорится в материале
По информации газеты, о местонахождении свыше 500 таких преступников нет информации уже больше года. А одного не могут найти с 1995 года.
Авторы публикации напомнили, что все лица, осужденные за такие преступления, обязаны предоставлять правоохранителям информацию о месте своего проживания и смене имени.