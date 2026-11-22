В Британии сообщили о большом количестве наркоманов в королевской гвардии DM: 208 королевских гвардейцев Британии провалили тесты на наркотики

Москва22 ноя Вести.С 2021 года 208 солдат гвардейской дивизии Великобритании, которые несут охрану королевских резиденций и участвуют в церемониях в Букингемском дворце, получили положительные результаты обязательных тестов на наркотики. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно официальной статистике, с 2021 года 208 военнослужащих гвардейской дивизии, чьи солдаты охраняют королевские дворцы и выполняют церемониальные обязанности в Букингемском дворце, не прошли обязательные тесты на наркотики говорится в материале

Уточняется, что пять полков гвардейской пехоты были уличены в употреблении смеси запрещенных веществ, включая кокаин, экстази, каннабис и стероиды.

Большинству военнослужащих грозит увольнение в соответствии с политикой нулевой терпимости в британских вооруженных силах.

Для сравнения издание приводит данные по парашютному полку, в составе которого три батальона: за тот же период проверку не прошли 42 военнослужащих. Таким образом, показатель употребления запрещенных веществ в элитных гвардейских частях оказался одним из самых высоких в британской армии.