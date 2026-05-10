Британские военные впервые десантировали медиков для спасательной операции

Москва10 мая Вести.Британские военные десантировались на остров Тристан-да-Кунья, считающийся одним из самых удаленных от материка населенных мест, чтобы помочь гражданину Великобритании, заболевшему хантавирусом. Об этом сообщили в правительстве страны.

Специализированная группа военных спустилась на парашюте с транспортного самолета A400M Королевских ВВС. В операции участвовали шесть десантников и двое военных медиков.

Также с воздуха было сброшено около 3,3 тонны медицинских грузов, включая кислород.

В британском правительстве отметили, что это первый случай, когда военные страны перебросили медицинский персонал с помощью парашютного десантирования для гуманитарной миссии.

Ранее круизное судно MV Hondius, на котором началась вспышка хантавируса, прибыло к Тенерифе. Первыми корабль покинут граждане Испании – их перевезут в Мадрид на карантин.