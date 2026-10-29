Москва29 окт Вести.Британский актер и комик Саша Барон Коэн извинился перед Казахстаном за созданный им образ Бората из одноименного фильма и отметил, что уважает казахскую культуру. Об этом он заявил в подкасте Happy Sad Confused.

Коэн рассказал, что во время разработки персонажа национальность Бората несколько раз менялась. Изначально, по его словам, героя планировали сделать албанцем, однако позже выбор остановили на Казахстане, поскольку большинство западной аудитории почти ничего не знало об этой стране.

Поэтому я хочу впервые в жизни извиниться перед народом Казахстана, потому что Борат не имеет никакого отношения к Казахстану … Я не хотел вас обидеть. Я уважаю ваш народ, вашу культуру. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет сказал он

По словам Коэна, после выхода "Бората" он получил письмо с жалобой от посольства Казахстана, однако тогда решил не менять сценарий. Актер добавил, что не знал, как звучит казахский акцент, и подчеркнул, что акцент его персонажа не имеет ничего общего с казахским.

Первая часть фильма "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" вышла в прокат в 2006 году и вызвала неоднозначную реакцию зрителей. В картине Коэн сыграл казахстанского журналиста, который путешествует по США, чтобы жениться на звезде Playboy и сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон. Прокат фильма в кинотеатрах был запрещен в нескольких странах, включая Россию.

Картина была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий", а Саша Барон Коэн получил за роль Бората "Золотой глобус" как лучший комедийный актер.