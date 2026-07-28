Казахстанский бренд удалил ролик с Боратом после скандала Рекламный ролик с Боратом вызвал скандал в соцсетях Казахстана

Москва28 июл Вести.Казахстанский бренд мужской одежды Shoqan выпустил рекламу с образом скандального вымышленного киноперсонажа Бората Сагдиева, но после гневной реакции соцсетей был вынужден удалить ее, сообщает ТАСС.

Этот ролик уже удален. У нас не было намерения использовать образ Бората ради хайпа или проявить неуважением к Казахстану, казахскому народу, нашей культуре или государственному языку… Любой человек и любая компания могут ошибаться. Главное - признать ошибку, сделать выводы и не повторять ее в будущем говорится в заявлении компании

Борат - вымышленный казахстанский журналист, персонаж двух фильмов, которого сыграл британский комик Саша Барон Коэн. В Казахстане этот образ считают оскорбительным для национального достоинства и высмеивающим казахский народ.