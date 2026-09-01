Мел Гибсон извинился за насмешки над сурдопереводчиком на фестивале

Мел Гибсон объяснил, почему посмеялся над сурдопереводчиком на фестивале Мел Гибсон извинился за насмешки над сурдопереводчиком на фестивале

Москва1 сен Вести.70-летний австралийский и американский актер, режиссер Мел Гибсон извинился после критики, обрушившейся на него из-за насмешки над сурдопереводчиком на фестивале Fan Expo Canada в Торонто. Информацию об этом разместило издание The Hollywood Reporter.

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как во время встречи с фанатами Гибсон стоит за спиной сурдопереводчика и пародирует его, демонстрируя бессмысленные движения руками. После этого в соцсетях произошел скандал, интернет-пользователи начали массово критиковать Мела Гибсона.

В итоге актер предоставил журналистам свое официальное заявление по поводу этого инцидента.

Иногда, когда тебя выталкивают на сцену под светом прожектора, мысли в голове путаются, и порой проявляется спонтанная, необдуманная глупость - в этом не было никакого злого умысла, и я, безусловно, приношу извинения всем, кого это расстроило говорится в заявлении

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