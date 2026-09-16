МО Британии раскрыло имя погибшего в ДТП на Украине военного

Британский майор разведкорпуса погиб в ДТП на Украине МО Британии раскрыло имя погибшего в ДТП на Украине военного

Москва16 сен Вести.Министерство обороны Великобритании сообщило, что в результате дорожно-транспортного происшествия на Украине погиб 40-летний майор разведывательного корпуса британских вооруженных сил Пол Уилкс. ДТП произошло в субботу вдали от линии фронта.

Майор Пол Уилкс погиб в результате трагического дорожно-транспортного происшествия вдали от линии фронта. Ему было 40 лет говорится в заявлении британского оборонного ведомства

Уилкс родился 13 ноября 1985 года. В 2012 году он окончил военную академию Сандхерст и поступил на службу в разведывательный корпус, где провел всю военную карьеру. Он также участвовал в конфликте в Афганистане.

У майора остались жена и двое сыновей.

Это второй известный случай гибели британского военнослужащего на Украине. 9 декабря 2025 года Минобороны Великобритании сообщило о смерти капрала парашютно-десантного полка Джорджа Хули во время наблюдения за испытанием оружия Вооруженных сил Украины.