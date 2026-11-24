Британского баскетболиста Ли Фрайера будут судить по делу об 11 изнасилованиях

Британский паралимпиец предстанет перед судом по обвинению в серии изнасилований Британского баскетболиста Ли Фрайера будут судить по делу об 11 изнасилованиях

Москва24 ноя Вести.Британского баскетболиста Ли Фрайера, завоевавшего серебро Паралимпийских игр 2024 года, обвиняют в 11 изнасилованиях одной и той же женщины. Об этом пишет The Telegraph.

Преступления, по данным следствия, совершались в Англии, Испании и Южной Африке.

Помимо этого, спортсмену предъявлены обвинения в нападении, умышленном удушении, хранении наркотиков и принуждающем поведении.

Баскетболист арестован до начала судебного процесса, который назначен на март 2027 года. Свою вину Фрайер не признал, отмечается в публикации.