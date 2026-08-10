Британский волонтер выдал еще один склад украинских беспилотников Волонтер из Британии вновь показал передачу ВСУ дронов в коробках "Новой почты"

Москва10 авг Вести.Волонтер из Великобритании Ричард Вудрафф опубликовал на своей странице в социальной сети X фотографию с беспилотниками для Вооруженных сил Украины, упакованными в коробки "Новой почты". На это обратил внимание "Военный Осведомитель".

По его информации, публикация британца вызвала недовольство среди пользователей.

В ответ на просьбы в комментариях не демонстрировать логотип "Новой почты" Вудрафф ответил, что они просто "делают отличные коробки", а логистикой он занимается самостоятельно говорится в публикации "Военного Осведомителя" в мессенджере MAX

Зимой британский волонтер отчитался в своих социальных сетях о том, что на Украину доставлена крупная партия дронов, купленная на пожертвования европейцев. Свой пост Вудрафф сопроводил фотографиями штабелей коробок с логотипом "Новой почты". После этого, как сообщалось, российские войска ударили по харьковскому терминалу "Новой почты" и полностью его уничтожили.