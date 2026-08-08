Геймификация убийств: Лондон в ужасе от балльной системы в войсках БПЛА ВСУ Глава Генштаба Великобритании назвал жуткой балльную систему в войсках БПЛА ВСУ

Москва8 авг Вести.Система, при которой украинские операторы дронов получают баллы за пораженные цели – жуткая геймификация убийств. Об этом заявил начальник генерального штаба Великобритании Ричард Найтон в статье для Heywood Quarterly по итогам его поездки на Украину.

По его словам, он посетил Украину несколько недель назад. Там ему продемонстрировали в том числе работу беспилотных войск ВСУ: на экранах в реальном времени транслировалось видео с дронов, которые искали и атаковали цели, а также перехватывали другие БПЛА.

Затем Найтону показали систему учета ударов: в нее загружают видео с дронов, после чего начинается проверка заявленных поражений. Если результат подтверждается, операторам за каждый из них начисляют разное количество баллов, которые подразделения потом могут обменять на новые беспилотники.

Я подозреваю, что многие, как и я, сочтут эту геймификацию убийства неприятной, даже жуткой написал автор статьи

Речь идет о системе, которая действует на Украине с 2025 года. Боевики ВСУ получают очки за подтвержденное поражение российских военнослужащих и техники. Баллы также могут начислить за разведку, эвакуацию раненых с помощью наземных роботов и другие задачи.