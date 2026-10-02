Брянские росгвардейцы пришли на помощь людям, отравившимся угарным газом В Брянской области росгвардейцы спасли трех человек, отравившихся ударным газом

Москва2 окт Вести.В Брянской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли двух жителей Карачевского района и фельдшера, отравившихся угарным газом, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Одним из первых на помощь пришел командир отделения Кирилл Колякин, который находился дома в свой выходной день. Он заметил, что возле соседнего дома стоит автомобиль районной больницы. Водитель рассказал росгвардейцу, что фельдшер отправилась к пациентам и уже долго не возвращается. Вскоре к дому приехала скорая помощь.

Как выяснилось, войдя в квартиру, фельдшер обнаружила двух жильцов без сознания. Медицинский работник успела вызвать скорую помощь, однако из-за высокой концентрации продуктов горения сама потеряла сознание отмечается в публикации

Оценив обстановку, сержант полиции Колякин незамедлительно вызвал группу задержания вневедомственной охраны. Прибывшие росгвардейцы вместе с коллегой, используя средства защиты органов дыхания, вошли в помещение и эвакуировали людей в бессознательном состоянии. Их госпитализировали в реанимацию Карачевской районной больницы.