Ахтубинцам советуют остаться в ПВР из-за тушения вагона со сжиженным газом

В Ахтубинске продолжается тушение загоревшегося вагона со сжиженным газом Ахтубинцам советуют остаться в ПВР из-за тушения вагона со сжиженным газом

Москва28 авг Вести.В Ахтубинске продолжается тушение загоревшегося вагона со сжиженным газом, жителям эвакуированных домов рекомендовали оставаться в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщил мэр города Александр Сиваков.

На текущий момент ликвидировать пожар не удается. В целях вашей безопасности возвращение в эвакуированные дома (улица Черно-Иванова - дома 1, 3, 5, 7; переулок Чаплыгина - дома 1, 4; улица Добролюбова - дом 8) пока не рекомендуется написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Гражданам напомнили, что ПВР расположены в ДК "Речников" (ул. Заводская, 187).

Вагон со сжиженным газом загорелся 27 августа на ул. Черно-Иванова, д. 4. Тушение происходит по повышенному номеру вызова. В ликвидации пожара задействовано 27 сотрудников пожарной службы.