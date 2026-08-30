Москва30 авгВести.В Ахтубинске продолжается тушение загоревшегося вагона со сжиженным газом, на месте работают экстренные службы. Об этом заявил мэр города Александр Сиваков.
Отмечается, что для ликвидации последствий задействована 1 единица техники и 2 пожарных. На месте также организовано дежурство профильных служб, ведется постоянный мониторинг обстановки.
На данный момент возгорание не ликвидировано … Специалисты проводят охлаждение цистерны — эта мера необходима для предотвращения возможных осложнений и дальнейшей эскалации ситуациинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Сиваков попросил жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту происшествия.
Вагон со сжиженным газом загорелся 27 августа на ул. Черно-Иванова, д. 4. Тушение происходит по повышенному номеру вызова. Для жителей некоторых районов были организованы ПВР.