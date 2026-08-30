Мэр Ахтубинска рассказал о ситуации с горящим вагоном со сжиженным газом

Спасатели продолжают тушить загоревшийся в Ахтубинске вагон со сжиженным газом Мэр Ахтубинска рассказал о ситуации с горящим вагоном со сжиженным газом

Москва30 авг Вести.В Ахтубинске продолжается тушение загоревшегося вагона со сжиженным газом, на месте работают экстренные службы. Об этом заявил мэр города Александр Сиваков.

Отмечается, что для ликвидации последствий задействована 1 единица техники и 2 пожарных. На месте также организовано дежурство профильных служб, ведется постоянный мониторинг обстановки.

На данный момент возгорание не ликвидировано … Специалисты проводят охлаждение цистерны — эта мера необходима для предотвращения возможных осложнений и дальнейшей эскалации ситуации написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Сиваков попросил жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту происшествия.

Вагон со сжиженным газом загорелся 27 августа на ул. Черно-Иванова, д. 4. Тушение происходит по повышенному номеру вызова. Для жителей некоторых районов были организованы ПВР.