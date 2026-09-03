В Ахтубинске потушили горевший вагон со сжиженным газом Возгорание вагона со сжиженным газом в Ахтубинске потушили

Москва3 сен Вести.В Ахтубинске потушили загоревшийся вагон со сжиженным газом. Об этом сообщил глава города Александр Сиваков в MAX.

Уважаемые жители Ахтубинска! Сообщаю, что в настоящий момент пожар полностью потушен говорится в сообщении

Сиваков поблагодарил специалистов, работавших на месте, и сообщил, что сейчас они приступили к ликвидации последствий пожара. Газовые службы проведут на месте обследование и проверят безопасность. По итогам их работы будет принято решение о возвращении жителей в свои дома.

Ранее сообщалось, что в Ахтубинске вспыхнула цистерна со сжиженным газом. В связи с происшествием жителей некоторых районов разместили в ПВР.