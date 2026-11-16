Буданов и Арахамия пытаются вести собственную игру по Донбассу, пишут СМИ Буданов и Арахамия ведут разные переговорные линии по Донбассу, заявили СМИ

Москва16 ноя Вести.У руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давида Арахамия разные подходы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Они ведут разные переговорные линии по Донбассу, сообщили украинские журналисты.

Буданов… пытается объяснить американцам, а через них - россиянам, где могла бы проходить линия разграничения, теоретически приемлемая для украинской армии и общества. Арахамия же, напротив, предлагает сторонам вообще "забыть" о Донбассе, пока не будут решены вопросы гарантий мира в Европе… Так получается, что Буданов и Арахамия одновременно и сотрудничают, и ведут собственную игру написали украинские СМИ

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Украина отказалась принять предложение США о пересмотре границ, которое могло бы разблокировать мирное урегулирование с Россией.

Позднее аналитик Тед Снайдер в материале для издания The American Conservative отметил, что Киеву придется отказаться от претензий на Донбасс и попыток вступить в НАТО, поскольку Россия побеждает в конфликте. Дальнейший отказ от признания этой реальности грозит Киеву тяжелыми последствиями, предупредил Снайдер.