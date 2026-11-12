Буданова не станут штрафовать за русский язык на переговорах в Абу-Даби

Буданова, как и Зеленского, не будут штрафовать за русский язык Буданова не станут штрафовать за русский язык на переговорах в Абу-Даби

Москва12 ноя Вести.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) не будет оштрафован за использование русского языка на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская.

Ранее на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи по Украине Буданов перешел на русский язык. Западный журналист спросил на английском, Буданов попросил перевести, а затем по-русски пояснил, что понимает вопрос.

Ивановская ответила на вопрос, грозят ли языковые санкции главе офиса Зеленского.

Языковое законодательство действует только в пределах государства, кроме пространства посольств приводит ее ответ украинское издание Лига.net

Ранее Ивановская отказалась штрафовать самого главу киевского режима, который во время интервью с американским СМИ неожиданно заговорил на русском. Омбудсмен объяснила свое решение тем, что использование иностранного языка (таким языком она считает русский) не является нарушением языкового законодательства Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее интересовалась, сколько придется заплатить Буданову за разговор на русском языке у предполагаемой подпольной тюрьмы в Киевской области. На видео Буданов общался с 14-летним подростком на русском языке, несмотря на языковую политику киевских властей.