Буданова оштрафуют за русскую речь Омбудсмен Ивановская: Буданова оштрафуют за разговоры на русском языке

Москва25 ноя Вести.Глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов) все же оштрафуют за разговоры на русском языке. Об этом заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

По ее словам, которое приводит украинское издание "Апостроф", она решила не ограничиваться предупреждением и применила к Буданову максимальную меру наказания.

В среду вручение постановления. По постановлению наложен штраф в размере 3 400 гривен (около 6,2 тыс. рублей – прим. ред.) сказала Ивановская

Омбудсмен подчеркнула, что глава офиса Зеленского привлекается к ответственности как физическое лицо, а для всех физических лиц действует одинаковая шкала.

12 ноября Ивановская говорила, что не будет штрафовать Буданова за использование русского языка на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби. Она объяснила это тем, что языковое законодательство действует только в пределах государства, кроме пространства посольств.