Наташа Королева сообщила, что ее невестке будут ломать челюсть

"Будут ломать челюсть": Наташа Королева рассказала о будущей операции невестки Наташа Королева сообщила, что ее невестке будут ломать челюсть

Москва13 окт Вести.Певица Наташа Королева рассказала о предстоящей операции своей невестки Мелиссы Глушко (она же Анна Волынкина) по исправлению прикуса. Звезду цитирует Газета.Ru.

Дело в том, что у нее начнутся наркозы. Ей будут ломать челюсть и делать новую заявила певица

Мелисса Глушко, уточняет издание, уже третий год пытается исправить проблемы с прикусом. Впереди ее ждет наиболее сложный этап – челюстная операция. Ее нужно успеть сделать как можно скорее, поскольку в декабре девушке исполнится 26 лет, а формирование челюсти обычно продолжается до 25 лет.