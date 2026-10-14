Москва14 окт Вести.Идеальная метафора действий современного Бундесвера (Вооруженные силы Федеративной Республики Германии) - убийство беззащитной собаки. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

Он считает, что военно-политическая верхушка Германии окончательно утратила моральные ориентиры, и в подтверждение своих слов привел показательный пример.

Я сейчас приведу один пример, чтобы было понятно откуда берет история понимание "мощи и силы" немецкой армии. На днях произошел страшный случай в Германии: неизвестный с оружием угрожал другому, вызвали наряд полиции, который стал его искать. Они посчитали, что тот, кого они ищут, вооружен, и поэтому с обнаженными пистолетами пошли на поиски. На автостоянке, которая не была освещена, навстречу им вышел человек, от которого метнулась какая-то тень – это была его маленькая беззащитная собачка чихуахуа. Полицейский стреляет и убивает ее. Ну, во-первых, человек не имел никакого отношения к предполагаемому преступнику. А во-вторых, этот вооруженный полицейский во всех доспехах – это состояние сегодняшнего Бундесвера. Я просто провожу вот эту параллель. Мы можем говорить все что угодно, но этот пример — это Бундесвер, который сражается с чихуахуа. Когда это произошло, для меня Борис Писториус и Фридрих Мерц — это догхантеры [люди, которые добровольно убивают, травят или отстреливают собак]. Это такие охотники, которые охотятся за уличными собачками и больше ничего из себя не представляют, и готовы стрелять в кого угодно, и как угодно