Москва28 октВести.Задача главы киевского режима Владимира Зеленского заключается в срыве переговорного процесса. Об этом заявил член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Виктор Бут изданию KP.RU.
По его мнению, Зеленский действует в интересах Лондона и может сначала согласиться на переговоры, а затем постепенно менять условия и отказываться от предложенных договоренностей.
Главная задача Зеленского - саботировать любым способом этот переговорный процесссказал Бут
Он отметил, что российская сторона уже неоднократно озвучивала свои условия и не намерена их менять.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что Россия пока находится на этапе подготовки к переговорам по Украине.