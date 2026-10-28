Москва28 окт Вести.Задача главы киевского режима Владимира Зеленского заключается в срыве переговорного процесса. Об этом заявил член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Виктор Бут изданию KP.RU.

По его мнению, Зеленский действует в интересах Лондона и может сначала согласиться на переговоры, а затем постепенно менять условия и отказываться от предложенных договоренностей.

Главная задача Зеленского - саботировать любым способом этот переговорный процесс сказал Бут

Он отметил, что российская сторона уже неоднократно озвучивала свои условия и не намерена их менять.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что Россия пока находится на этапе подготовки к переговорам по Украине.