Москва1 ноя Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому дали установку на срыв трехсторонних переговоров. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Зеленский оказался в таком моменте, когда на него очень сильно с разных сторон надавили американцы, и сказать: "Нет, я не хочу, и будем продолжать воевать" - он не может, он вынужден сейчас лавировать. Ему позволяют до определенной степени не лавировать, но я уверен, что ему британцы дали установку на срыв переговоров заметил Исаев

По мнению парламентария, Зеленский сейчас представляет собой резидента британской разведки.

На мой взгляд, Зеленский — это не президент Украины, все его полномочия истекли. Это резидент разведки Великобритании на территории Украины считает Андрей Исаев

Поэтому действовать Зеленский будет так, как ему велит Великобритания, которая исключительно заинтересована в продолжении этой войны.

Она, являясь вековым врагом России, считает, что таким образом нашу страну ослабляет заявил политик

При этом урон наносится Украине, а платит за все Европейский союз, из которого Британия своевременно вышла. Ее устраивает эта ситуация, заключил Андрей Исаев.