Москва30 сен Вести.За Владимиром Зеленским стоит разведка Великобритании, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала World Affairs In Context.

Реальная сила, которая стоит за Зеленским, как я считаю, это британская разведка. Именно она была и главным инициатором конфликта на Украине рассказал бывший аналитик

Он добавил, что британцам "по сути наплевать" на украинский народ и его будущее.

Джонсон предположил, что под влиянием дефицита топлива способность Британии поддерживать Украину станет неустойчивой, это может произойти "уже к следующему году, а может и раньше".

Ранее военный аналитик Константин Сивков отмечал, что на Украине конкурируют две группы влияния, за которыми стоят США и Великобритания.