Эксперт Сивков заявил о борьбе элит на Украине при поддержке США и Британии

Военный эксперт связал борьбу украинских элит с интересами США и Британии Эксперт Сивков заявил о борьбе элит на Украине при поддержке США и Британии

Москва9 сен Вести.На Украине конкурируют две группы влияния, за которыми стоят США и Великобритания. Об этом KP.RU заявил доктор военных наук Константин Сивков.

По словам Сивкова, первая группировка связана с экс-главой МО Михаилом Федоровым и главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Буданов открыто выступает, требуя выборов президента. Как и экс-министр обороны Федоров. Все это говорит о том, что потенциал сил противодействия Зеленскому из состава украинской элиты серьезен. И за их спинами стоят немалые силы сказал эксперт

Он отметил, что поддержку им оказывает Вашингтон.

Ко второй группировке Сивков отнес главкома ВСУ Михаила Драпатого, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного и нового министра обороны Украины Евгения Хмару. Он заявил, что за ними стоит Лондон.

Как подчеркнул Сивков, эти две группы сталкиваются между собой. Кроме того, по его словам, недавний визит директора ЦРУ в Россию может быть связан с противостоянием США и Великобритании на украинском направлении.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Украинские СМИ отмечали, что инцидент может привести Буданова к отставке. Журналисты также связывали перестрелку с внутренними конфликтами украинских элит.