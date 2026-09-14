Москва14 сен Вести.Поддержка Владимира Зеленского в Великобритании снижается: граждане недовольны ухудшением ситуации в социальной сфере на фоне больших расходов страны на помощь Киеву. На это указал лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй на полях международной публичной дискуссии "Совинтерн: или мы занимаемся политикой, или политика нами" в Москве. Его цитирует ТАСС.

Популярность Зеленского в Великобритании падает. Поддержка режима Зеленского обходится британцам невероятно дорого и вызывает у них недовольство, поскольку наша страна скатывается к уровню государств третьего мира. Состояние социальной сферы, проблемы с ростом зарплат, энергетическая бедность – все это играет важную роль сказал он

Гэллоуэй также рассказал, что в Соединенном Королевстве стали обращать гораздо больше внимания на ход боевых действий, особенно после того, как "британские ракеты стали убивать мирных россиян в автобусах, на заводах, складах и в жилых многоэтажках".

Собеседник издания подчеркнул, что большинство британцев сегодня выступает против участия Лондона в украинском конфликте. В частности, в стране укрепились позиции движений "Нет НАТО", "Нет войне" и "Нет призыву в армию", а также рабочих партий.