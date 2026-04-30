Бутягин заявил, что не будет обращаться в ЕСПЧ после тюремного срока в Польше

Археолог Бутягин не станет обращаться в ЕСПЧ из-за задержания в Польше Бутягин заявил, что не будет обращаться в ЕСПЧ после тюремного срока в Польше

Москва30 апр Вести.Археолог Александр Бутягин в интервью ИС "Вести" заявил, что не будет обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за своего задержания в Польше.

На вопрос журналиста о намерении обратиться в ЕСПЧ, ученый ответил отрицательно.

Нет, я не буду туда обращаться по той причине, что я потерял юридическую возможность это делать сказал он

При этом, по словам Бутягина, на Европейский суд по правам человека у него была надежда.

Вообще на этот суд была некоторая надежда, потому что, начиная, по-моему, с 2005 года он не выдавал россиян на Украину, считая, что условия там в тюрьмах, даже не относительно военных действий, ниже плинтуса. Мои адвокаты приводили данные, что там смертность очень высокая и вообще не очень там все хорошо. Но, во-первых, [обращение в ЕСПЧ] это очень долго. Адвокаты сказали, что год-полтора. А во-вторых, ты должен пройти всю юридическую систему. А поскольку я отказался от апелляции, чтобы иметь возможность обмена, я должен был оказаться в руках министра юстиции Польши. А чтобы это сделать, надо написать официальный отказ от апелляции. И по этой причине, насколько я понял своих адвокатов, потерял возможность обращаться уже в суд по правам человека объяснил Бутягин

28 апреля Бутягин и супруга военнослужащего России, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.