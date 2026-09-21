"Была паника": пострадавшая от атаки БПЛА председатель УИК рассказала о ЧП Председатель УИК Санайкина рассказала подробности атаки БПЛА во время выборов

Москва21 сен Вести.Во время масштабной атаки БПЛА на Московскую область в воскресенье, 20 сентября, председатель УИК № 1283 Наталья Санайкина на какой-то момент испытала панику и желание остаться дома, однако быстро справилась со страхом и пошла открывать участок. Подробности инцидента она рассказала ИС "Вести".

После атаки в доме Санайкиной в поселке Молоково разбиты стекла, пострадала крыша, в ремонте нуждается также машина.

Произошел этот очень мощный взрыв с очень большим огненным заревом. Дом, в общем-то сотрясся. Я побежала будить детей. Понятно, что была паника рассказала Санайкина

В момент атаки, около 5.00 утра, в доме находились четверо детей и внук. Все они просидели до 6.00 утра в коридоре, а уже в 7.00 Санайкина пошла открывать участок. Она более 20 лет работает в УИК, 15 из которых – председателем.

Дети были в шоке, я была в шоке, дом – в стеклах. И, конечно, желание остаться было, но в связи с тем, что я много лет занимаю должность председателя участковой избирательной комиссии, надо было идти работать, потому что последний день голосования – самый важный. … Есть решения, которые могут быть приняты только с участием председателя УИК, потом, вы знаете, есть всегда приходящие люди, которые хотят встроить скандал. Я, знаете, как успокоительный такой орган вспомнила Наталья

Она также призналась, что героем себя не считает.

Нет конечно. У меня в УИК все девочки и жители также не спали с четырех часов утра. Также семьями выезжали из домов. Ни о каком героизме не может быть речи добавила она

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев позвонил Санайкиной, которая пострадала во время атаки украинских БПЛА на регион.