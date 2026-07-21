"Было незабываемо": мама Игоря Крутого рассказала, как рожала его Мама Игоря Крутого рассказала, как рожала его

Москва21 июл Вести.91-летняя мама 71-летнего композитора Игоря Крутого поделилась воспоминаниями о том, как рожала его. Соответствующее видео показала в соцсетях младшая сестра композитора – Алла Баратта (Крутая).

Это было, конечно, незабываемо и торжественно, и вообще хотелось кушать и жить. ... И, конечно, я была счастлива, что он родился рассказала Светлана Крутая

По ее словам, сын был маленьким, худеньким и болезненным, но стал "главным человеком в семье". Светлана Крутая также рассказала, что будущий композитор учился хорошо и был помощником, но всегда выглядел грустным и задумчивым.

Сестра Крутого уточнила, что на момент родов ее маме было 19 лет.