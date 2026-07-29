Москва29 июл Вести.Церемония открытия бронзового бюста французского президента и генерала Шарля де Голля прошла в Доме ученых СО РАН в Новосибирске. В мероприятии принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщает пресс-служба правительства региона.

Открытие бюста приурочено к 60-летию исторического визита Шарля де Голля в Советский Союз.

Шарль де Голль в сопровождении Председателя Президиума Верховного Совета Николая Подгорного прибыл в Новосибирск 23 июня 1966 года. Генерал посетил завод "Сибэлектротяжмаш", побывал в Академгородке: в институтах ядерной физики и геологии, геологическом музее и только что открытом Доме ученых.

Безусловно, этот визит повлиял на будущее города и региона, потому, что не только закрытый до этого момента для иностранцев город Новосибирск, но и совершенно незнакомая, далекая Сибирь, вдруг становится доступной заявил на открытии губернатор Андрей Травников

Автором бюста стал российский скульптор, академик Российской академии художеств Андрей Тыртышников.