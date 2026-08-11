Скульптуру Путина в парке в Дании испортили спустя пару часов после установки

Бюст Путина установили в датском парке, но он пропал спустя несколько часов Скульптуру Путина в парке в Дании испортили спустя пару часов после установки

Москва11 авг Вести.Бюст президента России Владимира Путина установили в парке города Орхус (Дания) в рамках пиар-кампании местной радиостанции, однако уже спустя несколько часов бюст исчез, сообщает датский телеканал TV2.

Радиостанция Radio4 ранее "вручила" Орхусу необычный подарок – пять бюстов самых влиятельных и обсуждаемых людей в мире​​​. Помимо Путина в списке оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, медиазвезда Ким Кардашьян и американский миллиардер Илон Маск.

Спустя шесть часов голову скульптуры Путина спилили и украли отмечает TV2

По данным телеканала, сотрудник коммуны Орхус нашел 10 августа пьедестал и бюст Путина уже без головы и отправил их Radio4. Радиостанция выясняет местоположения головы и просит сообщить, если слушателям что-то известно о краже головы.

Между тем посольство России в Германии заявило в июле о краже бронзового памятника Пушкину в немецком городе Хемер.