Константина Цзю вызвали на очную ставку по делу о мошенничестве

Бывшего боксера Костю Цзю вызвали на очную ставку в полицию Константина Цзю вызвали на очную ставку по делу о мошенничестве

Москва13 июл Вести.Бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю вызвали на очную ставку на 14 июля по уголовному делу, которое было возбуждено по его заявлению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Пока неизвестно, прибудет ли спортсмен на это следственное действие, назначенное на 15.00 мск на территории ОМВД "Головинский".

Цзю в 2018-2019 годах одолжил Игорю Козьякову в общей сложности 7 млн рублей, было оформлено два займа, но деньги возвращены не были. Тогда спортсмен обратился в полицию сообщают в агентстве

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Козьяков находится под подпиской о невыезде.