Полиция Индонезии обвинила своего экс-главу в подготовке заговора

Бывшего главу полиции Индонезии подозревают в заговоре против президента Полиция Индонезии обвинила своего экс-главу в подготовке заговора

Москва24 ноя Вести.Полиция Индонезии обвинила своего экс-руководителя Листьо Сигита Прабово и еще пятерых сотрудников в подготовке заговора против президента Прабово Субианто. Об этом сообщил глава управления уголовных расследований страны Асеп Сафрудин.

По его словам, целью заговорщиков была слежка за президентом и прослушка его разговоров. Подозреваемые, по версии обвинения, стремились сохранить контроль над должностью главы полиции путем ослабления доверия к президенту страны.

По версии следствия, экс-глава полиции отдавал приказы о прослушке разговоров Субианто и получал собранные сведения.

Подозреваемый отдавал другим подозреваемым распоряжения о прослушивании и наблюдении и получал отчеты об их результатах сказал Сафрудин

Полиция полагает, что заговорщики начали свою деятельность еще до вступления Субианто в должность и использовали для атак соцсети, а также массовые протестные акции.

Также сообщается, что были найдены документы, в которых анализировался возможный импичмент президенту.

Масштабные акции протеста охватили Индонезию в августе 2025 года. Они начались как демонстрации профсоюзов, а позже переросли в массовые митинги.