Москва24 нояВести.Полиция Индонезии обвинила своего экс-руководителя Листьо Сигита Прабово и еще пятерых сотрудников в подготовке заговора против президента Прабово Субианто. Об этом сообщил глава управления уголовных расследований страны Асеп Сафрудин.
По его словам, целью заговорщиков была слежка за президентом и прослушка его разговоров. Подозреваемые, по версии обвинения, стремились сохранить контроль над должностью главы полиции путем ослабления доверия к президенту страны.
По версии следствия, экс-глава полиции отдавал приказы о прослушке разговоров Субианто и получал собранные сведения.
Подозреваемый отдавал другим подозреваемым распоряжения о прослушивании и наблюдении и получал отчеты об их результатахсказал Сафрудин
Полиция полагает, что заговорщики начали свою деятельность еще до вступления Субианто в должность и использовали для атак соцсети, а также массовые протестные акции.
Также сообщается, что были найдены документы, в которых анализировался возможный импичмент президенту.
Масштабные акции протеста охватили Индонезию в августе 2025 года. Они начались как демонстрации профсоюзов, а позже переросли в массовые митинги.