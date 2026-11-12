Вице-президент Индонезии подал в отставку на фоне скандала с дипломом

Вице-президент Индонезии попросил об отставке из-за скандала Вице-президент Индонезии подал в отставку на фоне скандала с дипломом

Москва12 ноя Вести.Вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака направил заявление об отставке Ахмаду Музани, председателю Народного консультативного конгресса - высшего законодательного органа страны на фоне скандала, связанного с подлинностью его документов об образовании, сообщает Jakarta Globe.

Гибран оказался в центре скандала в 2023 году после появления в соцсетях утверждений о том, что он не окончил среднюю школу, что ставило под сомнение законность его участия в выборах вице-президента в 2024 году.

Он попросил, чтобы его обращение было рассмотрено немедленно, и уже сегодня руководство конгресса проведет встречу по вопросу его отставки привело издание слова Ахмада Музани

Позднее группа активистов во главе с бывшим заместителем министра юстиции обратилась в Верховный суд Индонезии с требованием аннулировать результаты его участия в выборах и лишить его занимаемой должности.