Москва21 ноя Вести.Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару снова госпитализировали с сильными болями в брюшной полости. Об этом сообщил его сын в соцсети Х.

Моего отца снова увезли в больницу: у него возникли сильные боли в брюшной полости написал он

По информации портала G1, компьютерная томография выявила поражение тонкого кишечника с признаками воспаления. В больнице подчеркнули, что клиническая картина носит непредсказуемый характер.

Сын бывшего лидера позже заявил, что состояние отца в заключении ухудшается с каждым днем.

В сентябре 2025-го его приговорили к 24 годам и девяти месяцам лишения свободы и к 2,5 годам заключения под стражей за попытку государственного переворота против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В сентябре 2018 года на одном из предвыборных митингов Болсонару получил ножевое ранение в живот, после чего перенес несколько операций. С тех пор политика неоднократно госпитализировали из-за кишечной непроходимости и других осложнений, вызванных послеоперационными спайками.